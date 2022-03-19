الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل طفلين في بنغازي بسبب الألغام

العنوان-طرابلس

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها للحوادث التي راح ضحيتها المدنيون، وخاصةً الأطفال جراء انفجارات الألغام المتكررة ومخلفات الحروب، في إشارة إلى تسجيل قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة، مقتل طفلين شقيقين جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة الطلحية جنوبي بنغازي.

وتوفي الطفلان وهم يوسف علي الجرو الجازوي 10 سنوات شقيقه عبدالرحمن 7 سنوات، يوم الخميس، متأثرين بإصابة بليغة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بمنطقة الطلحية.

وناشدت اللجنة عبر بيانها – كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية العاملة في ميدان نزع الألغام والمفخخات وإزالة مخلفات الحروب، بتقديم يد المساعدة لليبيا من أجل المساعدة على تفكيك وإزالة جميع الألغام ومخلفات الحرب، كما طالبت الجهات المسؤولة في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، تكثيف الجهود لإزالة الألغام ومخلفات الحرب.

وجدد البيان دعوة اللجنة للسلطات المختصة إلى تنبيه جميع المواطنين الذين هُجروا من بيوتهم أو مزارعهم أو مرافقهم التي وقعت في ساحات القتال، بعدم العودة إليها إلا بعد إجراء المسح الفني لها من قبل الجهات المختصة ممثلة في وزارة الداخلية وإدارة الهندسة العسكرية والمركز الليبي لإزالة الألغام ومخلفات الحروب، والحصول على إذن كتابي من وزارة الداخلية حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.