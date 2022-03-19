السفير الليبي لدى تركيا: تسهيل كافة إجراءات عودة الشركات التركية إلى ليبيا

أكد السفير الليبي لدى تركيا “مصطفى القليب” العمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتأشيرات المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات التركية للدخول إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالملحق التجاري بالسفارة أسامة سيف النصر مع رئيس اتحاد المقاولين الأتراك ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي وعدد من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة ومدراء تنفيذيين لعدد من الشركات التركية التي لديها مشاريع في ليبيا وشركات أخرى تبحث عن فرص عمل جديدة في البلاد.

كما وجه السفير الليبي لدى تركيا “مصطفى القليب” خلال لقاؤه أصحاب الشركات لبحث إمكانية استكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا والمشاركة في مشاريع التنمية والبنية التحتية المتعلقة بإعادة الإعمار.