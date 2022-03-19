وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تطلب من الجهات العامة تقارير بمصروفات 2021

طلبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية من الجهات الإدارية والبلديات تقارير بالمصروفات خلال العام 2021.

وبحسب صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك»، أمس الجمعة، أنه أرسلت المالية بكتاب إلى المراقبين الماليين بجميع الجهات العامة، ومراقبي ومدراء الخدمات المالية بالبلديات، تطلب منهم اعداد تقارير مصروفات العام الماضي..

وأشار الكتاب إلى أنه «استنادا إلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، وإعمالا بأحكام المادة 25 من لائحة الميزانيات والحسابات والمخازن.. يطلب منكم بشكل عاجل وفوري إحالة تقارير المصروفات الفعلية عن الفترة من الأول من يناير إلى 31 ديسمبر العام 2021».

وأكد البيان، على ان الجهات التي يثبت تخلفها عن إحالة المطلوب سيحجب مخصصات الباب الثاني عنها بما يسمى (النفقات التسييرية)».