البكوش: لن تجرى الانتخابات في ليبيا إلا بموافقة «حفتر»

قال المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش:” لن تجرى الانتخابات إذا لم يوافق حفتر- القائد العام للجيش الوطني- على ذلك، ولا علاقة لباشاغا- رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا- بالأمر أو أنه سيفرض سيطرته ويوفر الأمن، على حد تعبيره.

وأضاف البكوش، في تصريحات صحفية:” أحمد الرواياتي مستشار باشاغا يجب ألا يفلت بما يحاول تمريره بالتشكيك في إجراء الانتخابات وعليه أن يتوقف عن قول السفاسف”، على حد قوله.

ولفت إلى أن فيديو مقابلة نورلاند التليفزيونية يكشف تدليس الرواياتي على الليبيين، فنورلاند قال إن البعض يعتقدون صعوبة إجراء الانتخابات هذا العام، وأؤكد أن الليبيين يفاجئوننا بأنه يمكن إجراء الانتخابات خلال شهرين أو ثلاثة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعرفان أن العقبة التي يجب إزالتها لحل الأزمة هما مجلسا النواب والدولة، على حد زعمه.

وزعم أن الليبيين يعرفون التخطيط في الظلام من قبل أعوان صوان وحزبه داخل مجلس الدولة.

وطالب بأن تجرى الانتخابات، ولو قرر النواب والدولة إجراءها الأسبوع القادم ستجرى بالفعل، على حد تعبيره.