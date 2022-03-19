التائب: الشعب الليبي يئن من الفقر والغلاء وانعدام الحيلة

ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية عصام التائب إن الشعب يعاني من غلاء وتضخم مستورد مع انخفاض القدرة الشرائية للدينار، وهو بحاجة ماسة للأموال، مؤكدًا أن الحكومات هدرت مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية من دون وجود تنمية حقيقة بالبلاد.

التائب وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن معدلات الفقر ارتفعت خلال السنوات السابقة، فيما دفع المواطن الليبي الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، وتلقى تداعيات تخفيض قيمة العملة بنسبة 70 في المائة مطلع العام الماضي.

ولفت التائب إلى أن الشعب يئن من الفقر والغلاء، وانعدام الحيلة، وقلة فرص العمل، منوهًا إلى أن القرارات الحكومية غير مدروسة وسط اقتصاد متضرر بالأصل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية