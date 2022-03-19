الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار: نستعد لتدشين صالة الركاب بمطار بنينا الدولي

أكد عبدالناصر نجم، “مدير فرع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة” بمدينة بنغازي، أن تنفيذ مشروع إنشاء صالة الركاب بمطار بنينا، جاء نتيجة جهود الهيئة في تحريك عجلة الاستثمار وتطوير البنية الأساسية بالبلاد.

وأثناء تفقده المشروع، أمس الجمعة برفقة مدير عام مصرف التجارة والتنمية القائم على إنشاء المشروع ومدير المشروع بالشركة المنفذة، أشاد نجم بجهود القائمين على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد بعشرة أشهر، حيث من المنتظر افتتاح صالة الركاب خلال شهر أبريل المقبل.

وتجدر الاشارة الى انه ستبلغ سعة محطة الركاب 2.5 مسافر سنوياً، حيث يتم تنفيذها وفق المواصفات والمعايير الدولية، بالاضافة الى اشتمالها على عدداً من المرافق والخدمات، وسوق حرة وأيضآ مكاتب لرجال الأعمال.