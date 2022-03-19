مصلحة الجمارك: نطمئن المواطنين بشأن وجود كميات كافية من السلع الأساسية المتنوعة

ليبيا – كشف الناطق باسم مصلحة الجمارك الرائد فهمي الماقوري عن الكميات التي تسلمها ميناء طرابلس البحري خلال الفترة من 30 يناير وحتى منتصف مارس الجاري.

الماقوري ذكر في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أن أرصفة الميناء استقبلت أكثر من 27 ألف طن من الشعير، وأكثر من 20 ألف طن من القمح، إلى جانب وصول 152 ألف طن من الذرة، مشيرًا إلى أن الإحصائيات شملت وصول خمسة آلاف طن من الصويا وأكثر من 83 ألف طن من السكر المكيس.

وأكد أن مصلحة الجمارك تولي اهتمامًا واسعًا للتسريع في إتمام إجراءات دخول البضائع عبر موانئ البلاد كافة؛ تلبية احتياج السوق المحلي مطمئنًا المواطنين بشأن وجود كميات كافية من السلع الأساسية المتنوعة.

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