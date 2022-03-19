بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 19 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 19 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء متقلبة على أغلب المناطق مصحوبة برياح نشطة إلى قوية خاصةً على مناطق الشمال مع تكاثر السحب من حين لإخر وفرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: غائمة جزئيا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تكون الفرصة أفضل يوم الغد على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية بينما تكون شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة على أغلب مناطق الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (18-23) مْ , وتسجل انخفاض يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء:تتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها احيانا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد .

الرياح: شرقية نشطة السرعة على أغلب المناطق إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول من مساء الغد إلى شمالية شرقية فشمالية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 22) مْ ، ومابين ( 10 – 14 ) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: غائمة جزئيا تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-34) مْ ولا تتجاوز (27) مْ على غدامس- الحمادة والجفرة وتسجل انخفاض يوم الغد .

الكفرة- السرير- تازربو:-

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول من مساء الغد إلى شمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29) مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على السرير ويشمل يوم الإثنين بقية المناطق .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:17)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:10).