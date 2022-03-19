التكبالي: الدبيبة يريد جرّ البلاد إلى حرب

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة يريد جر البلاد إلى حرب بسبب إصراره على البقاء، و يتجه في طريق خاسر ويعرف بأنه لن يظل في منصبه، ولكنه يريد ابتزاز الحكومة الجديدة، والحصول على مزايا.

أضاف في تصريحات صحفية أنه ربما تعنت الدبيبة بناء على إرضاء دول معينة أو أشخاص معينين، وهذا التعنت مشكلة كبيرة ولكننا سوف نتغلب عليها، وأن الدبيبة لن يظل في منصبه، خاصة وأن أغلب وزرائه قد ذهبوا إلا القليل منهم، والبقية في السجن والبعض الآخر قد استقال، وأن استلام علي القطراني لمقر الحكومة في بنغازي، أمر طبيعي، وخطوة إيجابية في العملية السياسية، وليس كما يُصرح به الدبيبة.