حملة تفتيشية لضبط تسعيرة رغيف الخبز في بنغازي

نفذت دوريات جهاز الحرس البلدي حملة تفتيش على المخابز داخل نطاق بنغازي، أسفرت عن إغلاق عدد من المخابز؛ لعدم تقيدهم بوزن الأرغفة فضلاً عن التسعيرة.

وجاءت هذه الحملة بناءً على تعليمات رئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي، بالتعاون مع الإدارة العامة للبحث الجنائي، بشأن ضبط تسعيرة رغيف الخبز.

وشهدت الحملة ضبط مخالفات عدة، من بينها عدم الاهتمام بالنظافة العامة إلى جانب الغش في الوزن وتخلف بعض المخابز عن إتمام الإجراءات القانونية والصحية الخاصة بها.

وشهدت أسعار رغيف الخبز في ليبيا في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تفاوت سعر رغيف الخبز من مدينة إلى أخرى، ليسجل سعر عدد 5 أرغفة دينارين و 3 أرغفة دينارًا.

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