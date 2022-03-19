الأرصاد تحذر الصيادين من رأس إجدير إلى بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من رأس إجدير إلى بنغازي، وأقصى الساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح بين (3.50 و5.50 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة غدًا على الساحل الممتد من رأس إجدير إلى مصراتة، واحتمال بسيط اليوم على سرت.

• الرياح شرقية سرعتها تتراوح بين 25 و35 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 3و 5.5 متر.

• البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب ظهر غدٍ.

• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.

• الرؤية ضعيفة بسبب اضطراب البحر وسرعة الرياح.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• تكاثر للسحب مع هطول أمطار جيدة على ساحل الجبل الأخضر واحتمال بسيط غدًا على طبرق.

•رياح شرقية إلى جنوبية شرقية، بينما تكون شمالية شرقية على أقصى الساحل الشرقي سرعتها تتراوح بين 15 و30 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و3.75 متر .

• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.

• حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

• الرؤيـة ضعيفة بسبب اضطراب البحر وسرعة الرياح.

نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت (19 مارس 2013).