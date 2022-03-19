طقس متقلب يسود غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن تبقى الأجواء متقلبة على غالبية المناطق مصحوبة برياح نشطة إلى قوية خاصةً على مناطق الشمال مع تكاثر السحب من حين لآخر وفرصة هطول أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء غائمة جزئيا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع أن تكون الفرصة أفضل الأحد على بعض المناطق قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، بينما تكون الرياح شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها إلى 60 كم /س مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية بينما تكون شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة على غالبية مناطق الدواخل، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 18 و23 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا الأحد.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء تشهد تكاثرًا للسحب مع فرصة هطول أمطار متفرقة ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد ، والرياح شرقية نشطة السرعة على غالبية المناطق إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها إلى 60 كم / س مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول من مساء الأحد إلى شمالية شرقية فشمالية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 16 و22 درجة مئوية وما بين 10 و14 درجة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل انخفاضًا، الأحد، على غالبية المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة غائمة جزئيًا تتكاثر السحب أحيانًا على بعض المناطق مع احتمال هطول أمطار خفيفة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول من مساء السبت إلى شمالية غربية فشمالية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 31 و34 درجة مئوية ولا تتجاوز 27 درجة على غدامس- الحمادة والجفرة وتسجل انخفاضًا الأحد.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو فستكون الرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول من مساء الأحد إلى شمالية، درجات الحرارة تتراوح ما بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا الأحد على السرير ويشمل الاثنين بقية المناطق.

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