الحرس البلدي بنغازي يغلق عدد من المخابز – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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أجرت دوريات جهاز الحرس البلدي أمس حملة تفتيشية على المخابز داخل مدينة بنغازي أسفرت عن إغلاق عدد من المخابز لعدم تقيدهم بوزن الأرغفة فضلاً عن التسعيرة.

وبحسب منشور في صفحة جهاز الحرس البلدي بنغازي أمس الجمعة فقد جاءت الحملة بناءً على تعليمات رئيس الجهاز. بالتعاون مع الإدارة العامة للبحث الجنائي، بشأن ضبط تسعيرة رغيف الخبز.

في حين الحملة ضبطت عدد من المخالفات عدة، من بينها عدم الاهتمام بالنظافة العامة إلى جانب الغش في الوزن وتخلف بعض المخابز عن إتمام الإجراءات القانونية والصحية الخاصة بها.

في حين حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أصحاب المخابز في مدينة بنغازي من مخالفة التسعيرة التي حددتها وزارة الاقتصاد، وذلك وفقا لتكليفها من المحامي العام بمراقبة التسعيرة وإغلاق المخابز المخالفة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بنغازي.

وفي بيان لها عبر فيسبوك، الأربعاء الماضي ، أكدت إدارة البحث الجنائي أن من يخالف التسعيرة المحددة. وهي “الخبز الإفرنجي بسعر 250 درهم للرغيف ذي الوزن 100 جرام. الخبز الليبي (المحور) بسعر 250 درهم للرغيف ذي الوزن 100 جرام الخبز العربي. (الشامي) 125 درهم للرغيف ذي 50 جرام”. سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإغلاق.

في حين قالت الإدارة إن التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز، تأتي وفق دراسة لوزارة الاقتصاد.

في حين أخذت في عين الاعتبار التغيرات الحاصلة في الأسعار العالمية لمادة االدقيق. وأسعار جميع المكونات الداخلة في صناعة الخبز، حسب تعميم الوزارة الوارد للإدارة العامة للبحث الجنائي.