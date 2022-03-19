السفير الأمريكي يبحث مع مجلس الدولة استعادة الزخم للانتخابات

بحث سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رؤساء العديد من لجان مجلس الدولة لمناقشة الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية واستعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وبين نورلاند في سلسلة تغريدات للسفارة الأمريكية بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء مناقشة أهمية قدرة الحكومة على دعم الانتخابات وإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية مضيفا نشعر بالارتياح لأنّ مجلس الدولة عيّن ممثلين في لجنة الحوار الدستوري.

كما التقى سفير الولايات المتحدة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح الذي أكد استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدما.

وأضاف نورلاند تمثل اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اقترحتها مستشارة أمين عام الأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز، لتبنّي قاعدة دستورية، الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف، ونحث جميع الأطراف على دعم هذه العملية.”