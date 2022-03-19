صوان: نحتاج لأن تستلم الحكومة الجديدة مهامها لقيادة البلاد والعمل لإجراء الاستحقاق الانتخابي

ليبيا – دعا القيادي بمدينة مصراتة ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان القيادي بجماعة الاخوان الأطراف الدولية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى مزيد من التفهم والتعاطي بإيجابية مع الوضع الليبي خاصة مع بوادر التوافق غير المسبوق بين مجلسي النواب والدولة.

صوان وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من جماعة الإخوان المسلمين قال أن الحياد السلبي يترك مساحات لتمسك كل طرف بموقفه ويتحرك من خلاله المعرقلون وأصحاب المصالح الضيقة الراغبون في استمرار الوضع المفتت والذي يدفع نحو عودة المشهد إلى التأزيم وهو ما لا يتمناه الجميع.

ورأى أن استمرار هذه المواقف الضبابية يرتب على المجتمع الدولي مسؤولية تجدد عودة الصراع.

وأشار إلى أن الانتخابات مطلب الجميع محليا ودوليا والحكومة الحالية أصبحت طرفا في الصراع ومعزولة في مساحة جغرافية محدودة ولا سلطة لها ولا قبول لها على ثلثي البلاد.

صوان اختتم تصريحه :”نحتاج لأن تستلم الحكومة الجديدة مهامها لقيادة البلاد وأن تعمل على تهيئة الظروف لإجراء الاستحقاق الانتخابي، ويعزز ذلك أن الحكومة الجديدة ولدت بإرادة ليبية وتوافق أطراف الصراع”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية