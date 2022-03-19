النائب العام يطالب الجهات العامة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد

طالب النائب العام الصديق الصور رئيس مجلس الوزراء بالتعميم على الوزراء ورؤساء الهيئات والشركات والمؤسسات والمراكز الحكومية، بتمكين موظفي هيئة مكافحة الفساد من ممارسة اختصاصاتهم الرقابية لخضوعها لإشراف النيابة العامة.

كما طالب الصور في كتابه الرسمي الصادر في التاسع من شهر مارس الجاري، بتقديم كافة الاستدلالات للعاملين بالهيئة الذين يحملون صفة مأموري الضبط القضائي.

ويأتي كتاب النائب العام الموجه لرئاسة الوزراء، بعد البلاغات الواردة من قبل المكلفين بمكتب النائب العام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد، بشأن تهرب بعض مسؤولي المصالح الحكومية من رقابة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ما تسبب في تعطيل الاستدلالات للعاملين بالهيئة.

وأشار العاملون في كادر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى تنويههم بسيادة واستقلالية القضاء الليبي، مؤكدين العزم للمُضي قُدماً نحو كشف جرائم الفساد وتقديمها للعدالة.

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