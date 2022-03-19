أبو جناح يشدد على تسهيل إجراءات علاج المرضى في تركيا

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح ضرورة تسهيل الإجراءات للمرضى الذين يتلقون العلاج في تركيا.

وشدد «أبو جناح»، على ضرورة الاستفادة من الخبرات التركية في مجال المنظومات الصحية داخل المرافق الصحية

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالقنصلية الليبية بمدينة إسطنبول التركية للاطلاع على أوضاعهم والاستماع إلى مقترحاتهم والمعوقات التي تعيق التنفيذ.

وناقش الاجتماع سُبل تعجيل الإجراءات لمعالجة ومشاكل العلاج بالخارج، والأمور المالية المتعلقة، كما بحث نقل المعرفة وربط المهارة من خلال التدريب والتدريب المصاحب المتمثل في إرسال أطباء مصاحبين للمرضى لتلقي التدريب أثناء تلقي المريض للعلاج، ومن تم متابعته في ليبيا.

وقدمت اللجنة المشكلة التفاصيل المتعلقة بعمل اللجنة منذ مباشرة أعمالها ،كما طرحت الآلية المتبعة لتقديم تقارير التدقيق التي توضح فيها النقاط السلبية والإيجابية بالمتطالبات المالية.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة آلية واضحة لتنظيم إجراءات إيفاد المرضى، ووضع آلية لتفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة التركية التعاون في مجال التدريب الطبي المستمر، من آجل تحقيق رؤية الوزارة في توطين العلاج بالداخل.

من جانبه أوضح السفير الليبي لدى تركيا مصطفي القليب أن الإجراءات المتعلقة بالعلاج في الساحة التركية تسير بطريقة منتظمة وجيدة.