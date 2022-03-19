مركز مكافحة الأمراض: تباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة من «كورونا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحسن الوضع الوبائي في البلاد، وتباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس «كورونا» إلى البلاد.

وأشار التقرير الوبائي الأسبوعي، الصادر اليو م السبت، إلى انخفاض الانتشار الوبائي إلى 0.63 نهاية هذا الأسبوع، واستقراره تحت 1 لأكثر من خمسة أسابيع متتالية، في إشارة إلى استقرار الوضع الوبائي.

ونوه التقرير إلى استمرار انخفاض نسبة الحالات الموجبة وصولا إلى 10% تزامنا مع انخفاض عدد الاختبارات، إشار إلى تباطؤ انتشار المرض. ولفت إلى استقرار معدل الوفيات 1.33 تماشيا مع نمط انتشار الموجة الرابعة.

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ويوم الجمعة، أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح خروج ليبيا من الموجة الرابعة لفيروس «كورونا» المستجد. وأكد السائح أن جميع المناطق تخطت الموجة، قائلًا «رجعت ليبيا كلها زرقاء»، أي في المستوى الوبائي الأول، وذلك حسب تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الجمعة.

وأضاف: «رجعنا إلى وضع الاستقرار الوبائي على كافة التراب الليبي.. لكن لا نستطيع القول إن كورونا انتهت، نأمل ذلك لكن ما زال مبكرًا قول مثل هذا الكلام».