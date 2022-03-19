الأمن الداخلي يعيد الطفلة آية إلى ذويها بعد ساعات من اختفائها

تمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي من إعادة الطفلة آية محمد باشاغا والتي اختفت في وقت سابق من نهار الجمعة، بعد أن تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبر اختطافها.

وأضاف والد الفتاة أن شخصًا تواصل معه من خارج البلاد وطلب منه مبلغا ماليًا يقدر بأربعين ألف دينار، حيث هدده بأنه سيقتل ابنته في حال عدم توفير المبلغ المذكور، وهو ما يظهر من خلال الرسائل التي عرضها جهاز الأمن الداخلي والتي كان يرسلها المختطف إلى والد الفتاة عبر تطبيق واتس آب، لكن الوالد لم يستطع توفير إلا ثلاثين ألفًا.

وأشار إلى أن أعضاء الأمن الداخلي تواصلوا معه منذ البداية لكشف ملابسات الحادثة، لافتًا إلى أنه زود الأعضاء بكل التفاصيل والمعلومات حول الشخص الذي كان يهدده باختطاف ابنته.

تفيد الرواية المتداولة لواقعة اختفاء الطفلة آية بأنها ذهبت إلى مدرستها صباح الخميس دون الزي المدرسي المحدد، لتطردها إحدى الاختصاصيات الاجتماعيات من المدرسة بسبب مخالفتها الزي، لتختفي في الشارع الخالي من المارة.

جديرٌ بالذكر أن ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري تنامت في أرجاء مختلفة من ليبيا، خاصةً مع الانفلات الأمني وانتشار السلاح الخارج عن سيطرة أجهزة الدولة الأمنية، والتي ما تنفك تهدأ لتعود من جديد، دون وجود رادع لإيقاف هذه الجرائم.

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