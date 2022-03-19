مكافحة الأمراض يوصي بالتخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية

أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالبدء في وضع “خطة خروج” والتخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية استعدادا لدخول ليبيا مرحلة التعايش الدائم مع فيروس كورونا مع التأكيد على عدم البدء في تنفيذها قبل بلوغ البلاد للنسبة الآمنة من المطعمين.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الاسبوعي تحسن الوضع الوبائي المحلي وخروج البلاد من الموجة الرابعة مبينا أن تصنيف ليبيا على المستوى الوبائي الثاني يدعو إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل القوانين المنظمة لإجبارية التطعيم للوصول بالبلاد إلى نسبة من المطعمين تضمن الحد من انتشار الوباء مستقبلا.

ودعا المركز إلى استمرار حملات التطعيم المكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلا من المراكز الثابتة وتوسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في مكان العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.