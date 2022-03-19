وهيبة : الرئاسي لن يسمح بالعودة لأي انقسام مؤسسي أو صدام مسلح في البلاد

ليبيا – قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن الرئاسي يؤكد دعمه لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية تمكّن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وهيبة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أوضحت أن الانتخابات هي ما يريده الليبيون، وأثبتته الأرقام من خلال تسجيل قرابة 3 ملايين في سجل الناخبين.

وأشارت وهيبة إلى أن لقاء المجلس الرئاسي بسفراء عدد من الدول التي شاركت في مسار برلين 1 و2، أكدوا أهمية مواصلة المجلس دوره في المصالحة الوطنية، والمحافظة على وحدة البلاد، والعمل مع كافة الأطراف

ولفتت إلى أن المجلس يحث مجلسي الدولة والنواب على التوافق لإنجاح مبادرة المستشارة الأممية للوصول إلى انتخابات

ونوهت وهيبة إلى أن المجلس يرى أن المشكلة سياسية أكثر منها قانونية، والحل لا بد أن يكون سياسيا، والمجلس ملتزم بالعمل مع كل الأطراف.

وأكدت أن الرئاسي لن يسمح بالعودة لأي انقسام مؤسسي، أو صدام مسلح في البلاد.

وهيبة رأت أن دعم مبادرة وليامز، في الوقت الراهن، التي تحظى بمساندة دولية وإجماع دولي والتركيز عليها، مهم لإنجاحها.

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