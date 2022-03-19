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المالية تطالب الجهات العامة ومراقبي البلديات بإحالة تقارير المصروفات الفعلية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت وزارة المالية بحكومة الوحدة من المراقبين الماليين في الجهات العامة ومراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية في البلديات كافة؛ بضرورة إحالة تقارير المصروفات الفعلية عن العام الماضي للوزارة، بشكل عاجل.

وأفادت الوزارة، في إعلانها الذي نشر عبر منصاتها الرسمية في وقت متأخر الجمعة، أنها ستحجب مخصصات الباب الثاني على كل من يتأخر في تقديم التقارير المطلوبة بصورة فورية.

وأنفقت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة العام الماضي نحو 86 مليار دينار وزعت على أبواب الميزانية، أبرزها بند المرتبات الذي بلغ حجم الإنفاق عليه أكثر من 33مليار دينار، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق هذا العام على باب المرتبات نحو 55 مليار دينار.

 

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قناة 218 الليبية

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