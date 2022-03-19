مدير الإدارة التجارية: نسعى لشراء 150 ألف طن من الدقيق عن طريق القطاع العام

قال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة، في حكومة الوحدة المؤقتة، مصطفى القرار، إن ليبيا تسعى لشراء 150 ألف طن من الدقيق من قبل القطاع العام للسيطرة على الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان.

وأضاف القرار في تصريحات نقلها موقع “العربي الجديد” أن الدولة تبحث عن أسواق بديلة عن أوكرانيا مع ما تشهده الأسواق العالمية من ارتفاعات قياسية في أسعار القمح.

وذكرت بيانات للشركة الاشتراكية للموانئ أنه خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 17 مارس دخلت إلى الموانئ 100 ألف طن من القمح الطري والصلب استوردها القطاع الخاص من دول الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد موجة من ارتفاع أسعار القمح بعد الحرب بين أوكرانيا وروسيا، حيث أكد البنك الدولي أن ليبيا من أكثر الدول عرضة لنقص إمدادات القمح على المدى القريب بسبب اعتمادها الكبير على صادرات القمح الأوكرانية ( %40) والتي تعطلت بسبب الغزو الروسي.