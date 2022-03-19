بحث تطوير السياحة الصحية بين ليبيا وبلغاريا

بحث وزير السياحة في بلغاريا خريستو برودانوف مع البعثة الليبية في صوفيا إمكانيات تطوير السياحة الصحية بين ليبيا وبلغاريا.

وأشار الوزير برودانوف بحسب السفارة الليبية في بلغاريا إلى أن إحدى أولويات الوزارة هي تسهيل عملية إصدار التأشيرات وتعمل بنشاط على هذا الموضوع.

وأضافت نائبة الوزير مارييلا موديفا أن اجتماعات العمل جارية بالفعل وتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الإدارات حول هذه القضية ، حيث إنها شرط أساسي مهم لزيادة تدفق السياح إلى بلغاريا.

ناقشت المحادثات خطوات وإجراءات محددة لإعداد اتفاقية تطوير السياحة الصحية بين بلغاريا وليبيا. شارك الدبلوماسيون الأجانب في الانطباع بأن بلغاريا لديها ممارسة متطورة في السياحة الصحية وأن تقاليدها في هذا المجال معروفة جيدًا.

وحضر اللقاء بدعوة من رئيس البعثة الليبية مفتاح الدريني، عميد سفراء العرب أحمد مدبوح سفير دولة فلسطين، وسفير المملكه العربيه السعوديه خالد كمال فقيه ،وسفير دولة قطر فهد ابراهيم المشيري، وسفيرةجمهورية العراق لينا عمر ورحب الوزير برودانوف.

وأعرب رئيس البعثة الليبية عن دعمه واستعداده للتعاون في مجال السياحة والتنميته بين بلغاريا ودول العالم العربي.

وأكدت البعثة أنه في حال التوقيع على اتفاق تعاون السياحي ستكون إجراءات الحصول على التاشيرات بين البلدين سهله وسريعه بما يخدم مصلحة مواطنيها

وبينت البعثة أن زيارة وزير من حكومه الدوله المضيفه إلى مقر بعثه دبلوماسيه معتمده سابقه مهمه في العلاقات التنائيه وهو ما يدل على قوة العلاقات التي أسستها البعثه وعلى رأسها المسؤول الأول بها وخاصه في حضور رؤوساء بعثات دول عربيه مهمه

وشارك زيفكو إيفانوف من الاتحاد البلغاري لعلم الاستشفاء والسياحة العلاجية تجربة الجمعية وأكد أن بلغاريا وجهة معترف بها دوليًا في مجال السياحة الصحية وإعادة التأهيل والاستجمام، والتي تلبي أعلى معايير ومعايير العمل كما أبدى استعداد المنظمة للمساعدة والتعاون مع المنظمات السياحية من الدول العربية.