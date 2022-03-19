ضبط شخص يمتهن السرقة بالإكراه في بنغازي منتحلا صفة ضابط بالقوات المسلحة

العنوان-بنغازي

تمكن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من القبض على شخص من ذوي السوابق يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح مُنتحلاً شخصية ضابط بالقوات المُسلحة.

وأشارت المديرية في بيان لها، اليوم السبت، أنه بعد ورود معلومات لقسم التحريات العامة مفادها دخول شخص إلى مُستشفى الجلاء سوداني الجنسية يُدعي عبد الرحمن محمد يعقوب من مواليد 1978 أثر تعرضه لعملية سطو مسلح داخل محل للمواد الغذائية الذي يعمل به بمنطقة بن يونس وإصابته إصابات بليغة بواسطة سلاح ناري طلقة في الكتف وطلقة في كليته اليسرى وبالاستدلال مع المجني عليه أفاد بأنه تعرض للرماية من قبل أحد الأشخاص يرتدي الزي العسكري داخل المحل وكان يستقل سيارة نوع أوبل كورسا سوداء اللون.

ولفتت المديرية إلى أن رئيس قسم التحريات العامة أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الجاني، حيث تم انتقال أعضاء التحريات لجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بالقرب من مكان الواقعة وعند جمع المعلومات من مكان الواقعة تم تحديد هوية الجاني ومكان إقامته وتم انتقال أعضاء التحريات لمنطقة السلماني حيث يقيم الجاني ومراقبة المكان وعند خروجه تم إعداد كمين له وتم ضبطه والانتقال به إلى القسم.

وأكدت المديرية أنه بعد الاستدلال مع المتهم م.ع.ع من مواليد 1994 أعترف بأنه من قام بعمليه السطو والرماية على المجني عليه بواسطة سلاح ناري نوع مسدس واعترف بأكثر من عملية سطو مسلح ضد المواطنين ولفت أنه كان يرتدي الزي العسكري برتبة ملازم خلال عمليات السطو التي قام بها.

وأشارت المديرية إلى أنه بعد التعميم على المتهم اتضح أنه مطلوب لدى عدة مراكز بالمدينة في وقائع سرقة بالإكراه، لافتة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.