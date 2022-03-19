رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يبحث مع رئيس الحكومة إيجاد حل لخروج ليبيا من المأزق السياسي

عقد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، خوسيه ساباديل، اجتماعا مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اجتماعا للتأكيد على ضرورة وجود حل سياسي للخروج من المأزق الحالي في ليبيا.

وذكر خوسيه ساباديل، عبر توتتر، إنه خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا كرر دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

وأضاف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أنه شدد خلال لقائه باشاغا، على الحاجة إلى منع التصعيد وتجنب العنف.

كما بحث ساباديل وباشاغا ضرورة إيجاد حل سياسي للمأزق الحالي يؤدي إلى الانتخابات، مضيفا أن المسار الاقتصادي يمكن أن يلعب دورا في بناء الثقة.