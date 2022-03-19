باشاغا ينعي آمر قاعدة بنينا سابقا

نعى رئيس الحكومة فتحي باشاغا رحيل آمر قاعدة بنينا الجوية سابقا العميد طيار مفتاح فنوش.

وأكد باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه تلقى ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره نبأ وفاة آمر قاعدة بنينا الجوية من فبراير 2011 حتى نهاية 2012.

وأضاف باشاغا في هذا المصاب الأليم أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يلهم أهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.