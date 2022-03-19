تكليف عثمان عبدالجليل ناطقا باسم الحكومة الليبية

العنوان-طرابلس

كلف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وزير الصحة، عثمان عبدالجليل ناطقا باسم الحكومة.

وكان قد أدى عبدالجليل اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة في الخامس من مارس الجاري.

وفي سياق المتصل كان قد تسلم نائب رئيس الوزراء بالحكومة علي القطراني، الخميس، مقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور عدد من المسؤولين.

في حين لا يزال رئيس الحكومة فتحي باشاغا يصر على العمل من طرابلس رغم رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة للإجراءات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب.