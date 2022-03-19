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مراسل 218: تعطل تصدير النفط من 5 موانئ لسوء الأحوال الجوية

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مراسل قنوات “218”، السبت، بتعطل صادرات النفط من خمسة موانئ نفطية، أربعة منها في منطقة الهلال النفطي وهي رأس لانوف والزويتينة و السدرة والبريقة، بالإضافة إلى ميناء الزاوية غرب البلاد؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى استمرار حالة التقلبات الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وقد تصل سرعة الرياح إلى 60 كيلو مترًا في الساعة.

وفي آخر تحديث لمستويات الإنتاج؛ قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون الأسبوع الماضي لـ”218″ إن الإنتاج العام في ليبيا ارتفع إلى 1,233مليون برميل يوميًا بعد عودة الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل، مطلع مارس الجاري، عقب توقف دام لأيام.

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قناة 218 الليبية

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