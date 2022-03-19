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بن شرادة: ويليامز ستتعاون وتدعم لجنتي مجلسي النواب والدولة لإنجاز قاعدة دستورية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة في تصريحات صحفية إن النقاش تم خلال اللقاء مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز حول المسار الدستوري والتعديل الدستوري الثاني عشر الأخير.

وبين بن شرادة أنه تم إطلاع ويليامز على التشابه الكبير بين التعديل الدستوري الثاني عشر ومبادرتها الأخيرة، منبها إلى أن المستشارة الأممية أكدت أنها ستتعاون تعاونا كاملا وتدعم لجنتي مجلسي النواب والدولة لإنجاز قاعدة دستورية.

كما أوضح أن اللقاء ناقش مقترح فتح مسودة الدستور والنظر في المواد الخلافية والاستفتاء عليها، وفي حال رفضها نذهب إلى قاعدة دستورية، على حد قوله.

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قناة ليبيا

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