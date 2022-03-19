منتحلا صفة ضابط بالجيش.. ضبط شخص من ذوي السوابق يمتهن السرقة بالإكراه في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من القبض على شخص من ذوي السوابق يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح مُنتحلاً شخصية ضابط بالقوات المُسلحة.

إطلاق نار

وقالت المديرية في بيان لها، اليوم السبت. أنه بعد ورود معلومات لقسم التحريات العامة مفادها دخول شخص إلى مُستشفى الجلاء سوداني الجنسية يُدعي عبد الرحمن محمد يعقوب. من مواليد 1978 إثر تعرضه لعملية سطو مسلح داخل محل للمواد الغذائية يعمل به بمنطقة بن يونس. وإصابته إصابات بليغة بواسطة سلاح ناري وتعرضه لإصابة في الكتف وفي الكية اليسرى.

وأشارت المديرية أنه بالاستدلال مع المجني عليه أفاد بأنه تعرض للرماية من قبل شخص يرتدي الزي العسكري مستقلا سيارة نوع “أوبل كورسا” سوداء اللون.

إعداد كمين لضبط الجاني

ولفتت المديرية إلى أن رئيس قسم التحريات العامة أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الجاني. حيث تم انتقال أعضاء التحريات لجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة بالقرب من مكان الواقعة.

وأوضحت المديرية أنه بعد جمع المعلومات من مكان الواقعة تم تحديد هوية الجاني ومكان إقامته بمنطقة السلماني. وتم انتقال أعضاء التحريات حيث يقيم الجاني ومراقبة المكان وعند خروجه تم إعداد كمين له وتم ضبطه والانتقال به إلى القسم.

انتحال صفة ضابط

وأكدت المديرية أنه بعد الاستدلال مع المتهم م.ع.ع من مواليد 1994 أعترف بأنه من قام بعمليه السطو والرماية على المجني عليه. بواسطة مسدس واعترف بأكثر من عملية سطو مسلح ضد المواطنين بعد ارتدائه زي عسكري برتبة ملازم خلال عمليات السطو.

وأشارت المديرية إلى أنه بعد التعميم على المتهم اتضح أنه مطلوب في عدة مراكز بالمدينة في وقائع سرقة بالإكراه. لافتة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.