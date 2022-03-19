كشبور: خلافنا مع حفتر صراع بين «الحق والباطل»

قال المهدي كشبور، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إنه يرى أن الخلاف مع خليفة حفتر، هو صراع بين “الحق والباطل” وفق قوله.

أضاف كشبور، على فيسبوك: “خلافنا مع حفتر ليس خلاف سياسي، فإذا أنت كنت مع حفتر واختلفت أنت وياه خلاف سياسي فهذا شانك لكن لا تتكلم باسم المهجرين ولا انت منهم” في إشارة إلى رأي جلال الشويهدي عضو مجلس النواب في خطابه للمهجرين، على فيسبوك.

وتابع قائلاً: “مفيش أي حد من قادة الشورى تلاقى لا مع صدام ولا باشاغا، وإذا فيه لقاء فهو بين صدام والهاربين مش المهجرين، والهاربين هذوما كانوا مع حفتر بعدها قلب عليهم وهربوا” على حد زعمه.