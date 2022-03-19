الجراري يطالب بدعم السلع الأساسية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

19 March, 2022

طالب رئيس غرفة التجارة والصناعة طبرق ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجرارى وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الوزراء بحل عاجل لتوفير ودعم السلع الأساسية بعد قرار وزارة الاقتصاد المصرية بمنع تصدير القمح والدقيق والزيت لمدة ثلاثة اشهر الأمر الذى ترتب عليه شح السلع وارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك.

وحث الجراري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية محافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق الكبير على فتح اعتمادات عاجلة وتقديم التسهيلات لشركات المواد الغذائية ومطاحن الدقيق على أن يتم التسديد للمصارف بعد وصول السلع للموانئ وذلك من أجل توفير السلع ورفع المعاناه على المواطن.