مخاطبا نورلاند.. السائح: المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات فور الوصول إلى اتفاق سياسي

العنوان-طرابلس

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، أن المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند وفق تغريدة السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم السبت.

ولفت نورلاند إلى أن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة التي اقترحتها المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، لتبنّي قاعدة دستورية، تمثل الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف.

وحث نورلاند كافة الأطراف الليبية إلى دعم اقتراح اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.