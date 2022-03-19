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السائح: خرجنا من الموجة الرابعة لكن كورونا لم ينته والحل في التطعيم

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

جدد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، التأكيد على خروج البلاد من الموجة الرابعة لكورونا، وعودتها الوضع الوبائي للاستقرار.

ونبه السائح إلى أنه من المبكر القول إن كورونا انتهت، ولا بد من زيادة نسبة متلقي اللقاح للخروج نهائيا من الجائحة.

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قناة ليبيا

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