السائح: خرجنا من الموجة الرابعة لكن كورونا لم ينته والحل في التطعيم

جدد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، التأكيد على خروج البلاد من الموجة الرابعة لكورونا، وعودتها الوضع الوبائي للاستقرار.

ونبه السائح إلى أنه من المبكر القول إن كورونا انتهت، ولا بد من زيادة نسبة متلقي اللقاح للخروج نهائيا من الجائحة.

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