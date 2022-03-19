معيتيق: يجب على المجتمع الدولي دعم قرارات المؤسسات المنتخبة ومسار الانتخابات

التقى المرشح الرئاسي أحمد معيتيق، السفير والمبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، في إطار التأكيد على دعم المسار السياسي و المؤسسات المنتخبة.

وكتب معيتيق بفيسبوك: “ناقشت مساء الجمعة تطورات العملية السياسية في ليبيا مع التأكيد على ضرورة الدعم الدولي_ في هذه المرحلة _ لقرارات المؤسسات المنتخبة، و الحفاظ على المؤسسة الوطنية للنفط، و النأي بها عن الصراعات”.

واختتم قائلًا: “كما أكدنا على ضرورة استكمال توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، و دعم السلطة التنفيذية القادرة على تحقيق الاستقرار؛ لتنفيذ خارطة الطريق الملبية لمتطلبات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية”.