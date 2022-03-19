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رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يبحث مع باشاغا إيجاد حل لخروج ليبيا من المأزق السياسي 

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، خوسيه ساباديل، اجتماعا مع رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، اجتماعا للتأكيد على ضرورة وجود حل سياسي للخروج من المأزق الحالي في ليبيا.

وذكر «خوسيه ساباديل»، في تغريدة له عبر توتتر، إنه خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا كرر دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

وأضاف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أنه شدد خلال لقائه باشاغا، على الحاجة إلى منع التصعيد وتجنب العنف.

كما بحث «ساباديل» و«باشاغا» ضرورة إيجاد حل سياسي للمأزق الحالي يؤدي إلى الانتخابات، مضيفا أن المسار الاقتصادي يمكن أن يلعب دورا في بناء الثقة.

 

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صحيفة الساعة 24

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