الدبيبة يؤكد ضرورة تفعيل دور المرأة في ملف الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة تفعيل دور المرأة في ملف الانتخابات والمشاركة الحقيقية فيه، كما أكد أن دور المرأة الليبية أصبح متميزًا في كافة المجالات بما فيها الملف السياسي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة في الملتقي النسائي لدعم الانتخابات، تحت شعار “معًا من أجل الانتخابات” وذلك بقاعة الخيمة التابعة لديوان رئاسة الوزراء ، والذي ينظمه مكتب وزير شؤون المرأة، وبمشاركة وزيرات كل من الشؤون الاجتماعية، العدل، الدولة لشؤون المرأة، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة أسماء الاسطى، وبحضور عدد من الشخصيات الإدارية والقيادية بمؤسسات الدولة المختلفة من وزارات وهيئات.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والدولة لشؤون المرأة أكدوا خلال كلماتهم على ضرورة دعم دور المرأة في كافة المجالات والمستويات، وضرورة القيام بدورها السياسي، وخاصة دعم ملف الانتخابات.

وأكد المشاركون في الملتقى خلال مداخلاتهم على ضرورة تفعيل دور المرأة في العملية السياسية الليبية ودعم إجراء الانتخابات واحترام رغبة مايقارب 3 مليون ليبي من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.