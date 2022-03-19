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مكافحة الأمراض يؤكد تباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة من كورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحسُّن الوضع الوبائي في البلاد، وتباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وأشار التقرير الوبائي الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، إلى انخفاض الانتشار الوبائي إلى 0.63 نهاية هذا الأسبوع، واستقراره تحت 1 لأكثر من خمسة أسابيع متتالية، في إشارة إلى استقرار الوضع الوبائي.

ونوه التقرير باستمرار انخفاض نسبة الحالات الموجبة وصولًا إلى 10% تزامنًا مع انخفاض عدد الاختبارات، إشارة إلى تباطؤ انتشار المرض. ولفت إلى استقرار معدل الوفيات 1.33 تماشيًا مع نمط انتشار الموجة الرابعة.

ويوم الجمعة، أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح خروج ليبيا من الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

 وأكد السائح أن جميع المناطق تخطت الموجة، قائلًا “رجعت ليبيا كلها زرقاء”، أي في المستوى الوبائي الأول.

 

 


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صحيفة العنوان الليبية

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