نورلاند: مفوضية الانتخابات مستعدة لإجراء الاستحقاق حال التوصل لاتفاق سياسي

قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشار نورلاند، إن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أكد استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا.

جاء ذلك بعد لقاء جمع الطرفيْن حيث وصفه نورلاند بالمشجع، وفق ما أورده الحساب الرسمي للسفارة الأميركية عبر منصة تويتر .

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر من العام الماضي، حيث قطعت المفوضية شوطًا كبيرًا في اتجاه إجرائها رغم بعض المآخذ عليها، إلا أنها تأجلت بعد ذلك بسبب عدم الاتفاق بين الأطراف الرئيسية على أرضية مشتركة لإجرائها.

ودخلت البلاد بعد تأجيل الانتخابات في حالة من عدم الاستقرار السياسي والذي تخوف البعض من تطوره إلى صراع مسلح، خاصةً بعد تشكيل حكومة جديدة وتكليف باشاغا برئاستها ومنحه الثقة من مجلس النواب في الأول من مارس الجاري.

وقد دفعت حالة الانسداد السياسي المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز إلى طرح مبادرة تفضي إلى وضع قاعدة دستورية تقود البلاد لإجراء الانتخابات، عبر تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة مكوّنة من 12 عضوًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية