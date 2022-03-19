المرحاني: الشباب المسلح سبب متاعب ليبيا وعلى الحكماء إيقافهم

قال رئيس لجنة المصالحة بالزنتان شعبان المرحاني، إن الشباب المسلح هم سبب متاعب ليبيا وهم أولادنا ويجب على الحكماء إيقافهم، والتدخل الخارجي سبب أزمات ليبيا، وعلينا أن نحل مشاكلنا كأسرة ليبية.

أضاف في تصريحات تلفزيونية: “السياسيون جزء من الليبيين ويمكن أن يستجيبوا للضغط الشعبي إذا لم يكن هناك تحريض من الخارج، والليبيون نسيج واحد وبينهم نسب ودم وروابط اجتماعية، والعالم يجري وراء تحريض الشباب خاصة المسلحين والكتائب”.

وتابع قائلاً: “نستطيع كليبيين فرض مواقفنا على النواب والدولة لأنهم منا، ومشكلة الليبيين الآن انعدام الثقة بين الأطراف، وطبول الحرب كانت تدق في طرابلس والأعيان والحكماء هم من تحركوا لإيقاف القتال وكف الشباب، و- ليبيا قبائل ومناطق وهذا قدرها، ولو التقى الليبيون من كل المناطق لاتفقوا على حكومة في غضون 3 أيام”.