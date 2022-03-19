وليامز تطلع مرشحين للرئاسة على مبادرة اللجنة المشتركة

أطلعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية بالتفصيل على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب ومجلس الدولة للاتفاق على أساس دستوري لعقد انتخابات.

وقالت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” كان لي تبادل مثير للإعجاب يوم أمس الجمعة مع مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية حيث أطلعتهم بالتفصيل على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب ومجلس الخدمات الأعلى للاتفاق على أساس دستوري لعقد انتخابات.

وأكد المشاركون على أهمية تكثيف الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها، ودعوا إلى مزيد من التفاعل مع الفئات المعنية بما في ذلك المرشحين وطرحوا مبادرة في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين.