توقف الورش والمصانع بالمنطقة الصناعية في الزعفران بعد سرقة محطة الكهرباء الرئيسية

تعرضت محطة الكهرباء الرئيسية بالمنطقة الصناعية في محلة الزعفران بسرت، للسرقة والعبث من قبل خارجين على القانون، ما أدى لفصل كامل في الكهرباء عن المنطقة الصناعية بالزعفران وتوقف الورش والمصانع.

وأكدت مصادر من محلة الزعفران بسرت، ومصادر دائرة كهرباء سرت، إلى «بوابة الوسط»، سرقة كوابل وأسلاك نحاسية من المحطة الرئيسية بالحي الصناعي، المغذية لسكان المنطقة الصناعية، وكذلك الورش الميكانيكية واللحام والمصانع.

والأحد الماضي، تعرض موقع تابع لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى في سرت لسرقة كميات كبيرة من أنابيب خطوط ضخ المياه التابعة للجهاز.

وأوضحت مصادر متطابقة إلى «بوابة الوسط»، أن خارجين على القانون سرقوا كميات كبيرة من الأنابيب بالموقع، بجوار مصنع الجبن، التابع لجهاز استثمار النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى (قرابة عشرة كيلو مترات).