أبو هيسة يوعز بحصر مخزون الدقيق والقمح بعد تصاعد المخاوف من أزمة إمدادات

أوعز وزير الصناعة والمعادن بحكومة تصريف الأعمال، أحمد أبوهيسة، بحصر الكميات الموجودة من القمح ومخزون الدقيق، للوصول لحل الأزمة الراهنة بأقرب وقت.

وباشرت اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة، والمعنية بمتابعة إنتاج مادة الدقيق في السوق الليبي عملها لوضع آلية مناسبة للتغلب على الأزمة في البلاد، عبر التواصل مع الوزارات والمؤسسات والشركات المعنية على مستوى ليبيا.

كما أعدت اللجنة نموذجاً موحداً لمتابعة وحصر كميات المواد الخام من القمح، وكميات المخزون من إنتاج مادة الدقيق، بعد تصاعد المخاوف من تعرض البلاد لأزمة في الإمدادات، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

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