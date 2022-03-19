مستشفى الجلاء يتسلم جثامين طفلين وتشادي إثر انفجار ألغام ببنغازي

أخبار ليبيا 24

لقي تشادي الجنسية وطفلين ليبيين مصرعهم جراء انفجار ألغام أرضية في مناطق متفرقة في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24. قالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. فاديا البرغثي، اليوم السبت، أنهم تسلموا جثمان هلال عطية تشادي الجنسية عقب تعرضه لانفجار لغم أرضي بمنطقة سيدي فرج.

وأوضحت البرغثي، أن المستشفى تسلم أيضاً جثماني الطفلين يوسف وعبدالرحمن علي الجازوي. جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة الطلحية. مشيرة إلى أن يوسف “10 أعوام” وعبدالرحمن “7 أعوام”، كانا يقطفون “القعمول” في مزرعة قريبهم بالطلحية.

يذكر أن الألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق ببنغازي التي شهدت عمليات عسكرية. حصدت الكثير من الأرواح في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.