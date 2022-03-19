متناسية ذكر اختطاف الوزراء واغلاق المجال الجوي.. البوسيفي: حكومتنا تصبو للتغيير السلمي للسلطة منذ قيامها

استعرضت وزيرة العدل بالحكومة منتهية الولاية حليمة البوسيفي، التشريعات الوطنية الهامة لدعم المرأة في الحياة السياسية والمدنية.

البوسيفي، خلال كلمتها في الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، قالت: “نحن اليوم نستعد للانتقال السلمي للسلطة وهو ما تصبو إليه الحكومة منتهية الولاية منذ قيامها فيجب أن تستعد النساء جميعا للمشاركة في الانتخابات المرتقبة”، بحسب قولها.

وأضافت: “من هذا المنبر أقول لكن المرأة بإمكانها ذلك فحظوظها كبيرة، فأوائل القاضيات في الوطن العربي كن من النساء الليبيات”، مشيرةً إلى أن “القانون أنصف المرأة في الترشح على المستويين العام والخاص”، بحسب قولها.

وتابعت: “مشاركة المرأة الليبية تمثل أهم التحديات في تاريخ ليبيا منذ الاستقلال عام 1951 حيث حصلت على حق الانتخاب سنة 1963 إلا أنها لم تصدر المرأة كثيرا في الحياة السياسية لانتشار الأمية في ذلك الوقت إلا بعد سنة 1969 حيث صدرت حزمة من التشريعات لضمان حقوق النساء في الحياة العامة عموما والقوانين كلها أجمعت أن المواطنين الليبيين متساوون أمام القانون ذكورا وإناثا”، بحسب قولها.