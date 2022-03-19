مع تقلبات الطقس.. نصائح من «الصحة» لتجنب حدوث أي مضاعفات

وجهت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عدة نصائح صحية للمواطنين، في ظل تقلبات الطقس وعدم استقراره، مع زيادة نسبة ‫الغبار والأتربة.

وقالت الوزارة إن هذه النصائح تجنب حدوث أي مضاعفات صحية، مطالبة المواطنين بتجنب التعرض المباشر للغبار ما أمكن ذلك.

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وتتمثل النصائح في تجنب الخروج أثناء حدوث العاصفة الرملية، وإغلاق أي مصدر يدخل الهواء للمنزل، وتغطية الفم والأنف إذا دعت الضرورة للخروج.

وشملت النصائح أيضًا توخي الحذر الشديد عند قيادة المركبة، وفي حال وجود أعراض لمرضى الربو مثل ضيق التنفس أو الصفير أو ألم بالصدر، يجب أخذ بخاخ الربو الإسعافي، والتوجه إلى الطوارئ حال عدم تحسن الحالة.