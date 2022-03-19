سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد لـ “باشاغا” على ضرورة تجنب العنف  

العنوان-طرابلس

شدد سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا خوسيه ساباديل، اليوم السبت، على ضرورة إيجاد حلول سلمية ومنع أي تصعيد وتجنب العنف، وذلك خلال لقاء فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب.

وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في ليبيا وأكد باشاغا أن الهدف الرئيسي للحكومة وهو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وأشاد ساباديل بدور رئيس الحكومة الليبية في منع اندلاع اشتباكات مسلحة المدة الماضية بالعاصمة طرابلس.

وفي سياق المتصل كان قد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع باشاغا عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا والذي ينطوي على مخاطر كبيرة على الاستقرار الليبي الذي جرى تحقيقه بشق الأنفس.