نورلاند يستعرض جهود إرساء قاعدة دستورية مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة

بحث السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع عدد من رؤساء لجان المجلس الأعلى للدولة؛ الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية، إضافة إلى مسألة استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشهد اللقاء مناقشة أهمية قدرة الحكومة على دعم الانتخابات، وإيجاد حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، حيث عبّر نورلاند عن ارتياحه لتعيين المجلس الأعلى للدولة ممثلين في لجنة الحوار الدستوري، وفق ما نقله الحساب الرسمي للسفارة الأميركية عبر منصة تويتر.

وكان مجلس الدولة قد انتخب ستة أعضاء وفق المبادرة التي طرحتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز والتي تقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة عن طريق اختيار ستة أعضاء لكل منهما؛ من أجل التعجيل بوضع قاعدة دستورية تقود إلى إجراء الانتخابات.

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