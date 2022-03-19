التحقيق في قضية مقتل العشيبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت مصادر طبية وأمنية متطابقة إن الجهات المختصة باشرت عمليات التحقيق. في قضية مقتل الشاب “معتصم بالله ابوبكر العشيبي” الذي توفي قبل أيام جراء إطلاق رصاص في منطقة شبنة بمدينة بنغازي.

وأوضحت المصادر لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن العشيبي (27 عاماً) – تالمعروف باسم “عصومي” أحد سكان منطقة الهواري. نقل إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بعد إصابته بعيار ناري في الرأس .

وأشارت المصادر إلى أن العشيبي ظهر في فيديو مرئي لفتاة أردنية مقيمة في ليبيا، ظهرت حليقة الرأس وآثار الجدل في الأشهر الماضية، وأصبحت قضية رأي عام.

++

وتداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لشخص يدعى للمعتصم مع الفتاة في أحد المنازل وكانت الفتاة وكأنه يتم تصويرها بالإكراه.

وحاولت حينها، بعض الصفحات المؤيدة والمناصرة لتيار الإسلام السياسي من خلال هذه الصور تشويه المدينة وإظهارها بأنها كالعاصمة طرابلس. تحت سطوة المليشيات المسلحة والمجرمين، إلا أن القبض على هذا المجرم أحبط مساعيهم وأثبت لهم أن كل المناطق والمدن. التي في ظل القوات المسلحة يسودها القانون وكافة أجهزتها الأمنية والعسكرية والضبطية تعمل بكل قوة.

وأكد مصادر أمنية أن الاستدلالات الأولية تتركز حول ما إذا كان العشيبي يرتبط بعلاقة ما مع الفتاة الضحية. التي ظهرت معه وكأنها مختطفة في الصور المسربة أم لا. وكذلك حول وجود شركاء له في الجريمة من عدمه أو ما إذا كان قد ارتكب جرائم مماثلة لها.

وشدد المصدر على أنه لا أحد فوق القانون وعندما يتعلق الأمر بشرف النساء وعفتهن سواءً كان من المواطنات أو من ضيوف البلاد وبأن الجاني وفق القاعدة القانونية لا يمثل إلا نفسه فقط .